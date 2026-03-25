Архангельский УФСИН "окормляет" земляков на передовой

В региональном Народном фронте – новая партия гуманитарки от личного состава ФКУ СИЗО-4. Мы убедились: для этого коллектива служба не ограничивается стенами учреждения.



Сотрудники следственного изолятора вновь подтвердили статус надёжной опоры для наших защитников, а собранный ими груз – это чёткий ответ на реальные запросы от наших воинских частей.



Инверторный генератор и цепная бензопила – приоритетные позиции в списке помощи. На линии соприкосновения эта техника ценится на вес золота, обеспечивая автономность и быт подразделений наших военнослужащих. Кстати, вместе с “железом” в новые регионы России также отправляются одежда и медикаменты, собранные личным составом.



Народный фронт гарантирует: вся помощь будет доставлена адресно. Каждая посылка и каждый рубль: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya от жителей Поморья – вклад в общую стойкость наших ребят. Пока у бойцов есть такие защитники в тылу, победа непременно будет за нами.