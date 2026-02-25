Бойцы СВО благодарят земляков из Поморья за помощь

В Народный фронт пришли слова признательности от северян, несущих службу на белгородском направлении специальной военной операции.

Представители президентского движения доставили парням пассажирский УАЗ от коллектива архангельского филиала ФБУ “Администрация Двино-Печорского бассейна”.

“Буханка” повышенной проходимости имеет пробег 70 тысяч километров и подготовлена к работе на передовой силами неравнодушных сотрудников предприятия.

По словам военнослужащего с позывным “Тихий”, УАЗик поможет защитникам Белгорода при перебросках личного состава, доставке боекомплектов, подвозе провизии и эвакуации раненых товарищей.

Народный фронт благодарит всех жителей Архангельской области, участвующих в поддержке: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya наших ребят на СВО. 

