Бойцы СВО благодарят земляков из Поморья за помощь

В Народный фронт пришли слова признательности от северян, несущих службу на белгородском направлении специальной военной операции.



Представители президентского движения доставили парням пассажирский УАЗ от коллектива архангельского филиала ФБУ “Администрация Двино-Печорского бассейна”.



“Буханка” повышенной проходимости имеет пробег 70 тысяч километров и подготовлена к работе на передовой силами неравнодушных сотрудников предприятия.



По словам военнослужащего с позывным “Тихий”, УАЗик поможет защитникам Белгорода при перебросках личного состава, доставке боекомплектов, подвозе провизии и эвакуации раненых товарищей.



Народный фронт благодарит всех жителей Архангельской области, участвующих в поддержке наших ребят на СВО.