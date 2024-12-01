Бойцы из Поморья благодарят земляков за дизель-генератор

В Народный фронт пришла весть от парней из Противотанкового дивизиона 200-й Гвардейской мотострелковой бригады — они получили дизель-генератор.



Энергоустановку к ребятам на линию боевого соприкосновения доставила делегация Народного фронта, работающая в составе гуманитарной миссии в новых регионах России.



В полевых условиях электричество на вес золота! Дизельный генератор станет для ребят дополнительным источником питания для подогрева пищи, обогрева блиндажей, подзарядки мобильных устройств, ноутбуков, раций и другого оборудования.



Присоединяйтесь к сбору для военнослужащих Архангельской области: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Враг будет разбит! Вместе мы приближаем общую Победу!