Архангельский бизнесмен перевёл четверть миллиона рублей для северян в зоне СВО

29-летний Максим Архипов больше года взаимодействует с общественниками, регулярно участвуя в сборах гуманитарных посылок "за ленту".



С его помощью обеспечиваются внушительные поставки супов, мясных и рыбных консервов, сгущёнки, других продуктов питания, вещей и верхней одежды для земляков-военнослужащих.



В ноябре житель Архангельска вошёл в состав штаба Народного фронта. Максим решил оказать финансовую помощь и пополнил общий сбор от региона на 250 тысяч рублей.



Эти средства пойдут на покупку дорогостоящего оборудования по заявкам наших бойцов. В середине декабря предприниматель вместе с фронтовиками доставит гуманитарную помощь жителей Архангельской области на передовую и в новые регионы России. Тем временем Народный фронт продолжает сбор для наших парней: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Присоединяйтесь!