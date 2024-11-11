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Архангельский бизнесмен перевёл четверть миллиона рублей для северян в зоне СВО

29-летний Максим Архипов больше года взаимодействует с общественниками, регулярно участвуя в сборах гуманитарных посылок "за ленту".

С его помощью обеспечиваются внушительные поставки супов, мясных и рыбных консервов, сгущёнки, других продуктов питания, вещей и верхней одежды для земляков-военнослужащих.

В ноябре житель Архангельска вошёл в состав штаба Народного фронта. Максим решил оказать финансовую помощь и пополнил общий сбор от региона на 250 тысяч рублей.

Эти средства пойдут на покупку дорогостоящего оборудования по заявкам наших бойцов. В середине декабря предприниматель вместе с фронтовиками доставит гуманитарную помощь жителей Архангельской области на передовую и в новые регионы России. Тем временем Народный фронт продолжает сбор для наших парней: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya. Присоединяйтесь! 

05 декабрь 16:55 | : Политика

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