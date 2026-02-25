Генератор и теплые вещи: сотрудники архангельского СИЗО-4 отправили новую партию помощи бойцам СВО

Личный состав следственного изолятора № 4 (поселок Белая Гора, областной центр) вновь подтвердил статус надежного тыла. Сотрудники учреждения собрали и передали для участников специальной военной операции очередной груз с необходимым оборудованием и вещами первой необходимости.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в пресс-службе УФСИН региона, при формировании посылки учитывались реальные потребности, поступающие с передовой. В итоге в набор вошли инверторный генератор и бензиновая цепная пила — техника, которая на линии боевого соприкосновения ценится на вес золота.

Кроме того, для земляков-защитников собрали теплую одежду, средства личной гигиены и другие предметы, без которых в полевых условиях не обойтись.

Весь груз сотрудники изолятора передали в региональное отделение благотворительного фонда «Народный фронт». Общественники взяли на себя логистику и гарантируют адресную доставку посылок бойцам из Архангельской области, которые сейчас выполняют боевые задачи.

В УФСИН добавили, что коллектив СИЗО-4 оказывает поддержку военнослужащим на регулярной основе. Это уже далеко не первая отправка гуманитарной помощи за время проведения спецоперации.