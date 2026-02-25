Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Генератор и теплые вещи: сотрудники архангельского СИЗО-4 отправили новую партию помощи бойцам СВО

 Личный состав следственного изолятора № 4 (поселок Белая Гора, областной центр) вновь подтвердил статус надежного тыла. Сотрудники учреждения собрали и передали для участников специальной военной операции очередной груз с необходимым оборудованием и вещами первой необходимости.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в пресс-службе УФСИН региона, при формировании посылки учитывались реальные потребности, поступающие с передовой. В итоге в набор вошли инверторный генератор и бензиновая цепная пила — техника, которая на линии боевого соприкосновения ценится на вес золота.

Кроме того, для земляков-защитников собрали теплую одежду, средства личной гигиены и другие предметы, без которых в полевых условиях не обойтись.

Весь груз сотрудники изолятора передали в региональное отделение благотворительного фонда «Народный фронт». Общественники взяли на себя логистику и гарантируют адресную доставку посылок бойцам из Архангельской области, которые сейчас выполняют боевые задачи.

В УФСИН добавили, что коллектив СИЗО-4 оказывает поддержку военнослужащим на регулярной основе. Это уже далеко не первая отправка гуманитарной помощи за время проведения спецоперации.

12 май 12:05 | : Будни

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (104)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20