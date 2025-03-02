Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В адрес защитников Донбаса ушел еще один тепловизор из Поморья

С помощью северян, пополняющих общий сбор для бойцов из Архангельской области, региональный Народный фронт приобрёл новый тепловизор по заявке военнослужащих Поморья.

Прибор стоимостью более 60 тысяч рублей позволит нашим ребятам лучше и качественнее выполнять оперативные задачи на вверенном участке боевого соприкосновения.

Применяя тепловизор, в тёмное время суток можно эффективнее выявлять противника: определять группы диверсантов, а также беспилотники ВСУ. Кроме того, дорогостоящая оптика помогает защитить наших бойцов в нештатных ситуациях, когда угрозу для жизни невозможно распознать невооруженным глазом.

Народный фронт продолжает закупку оборудования для парней из нашего региона. Присоединяйтесь к сбору средств для земляков: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya!

22 март 10:49 | : Политика

Главные новости


Баллада о портвейне
Иван Воронцов: "Эта сессия была для нас особенной"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (314)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20