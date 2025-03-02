В адрес защитников Донбаса ушел еще один тепловизор из Поморья

С помощью северян, пополняющих общий сбор для бойцов из Архангельской области, региональный Народный фронт приобрёл новый тепловизор по заявке военнослужащих Поморья.



Прибор стоимостью более 60 тысяч рублей позволит нашим ребятам лучше и качественнее выполнять оперативные задачи на вверенном участке боевого соприкосновения.



Применяя тепловизор, в тёмное время суток можно эффективнее выявлять противника: определять группы диверсантов, а также беспилотники ВСУ. Кроме того, дорогостоящая оптика помогает защитить наших бойцов в нештатных ситуациях, когда угрозу для жизни невозможно распознать невооруженным глазом.



Народный фронт продолжает закупку оборудования для парней из нашего региона. Присоединяйтесь к сбору средств для земляков: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya!