Штурмовики получили посылку от архангельских детей.

Командир штурмового отряда "Ветер". Его позывной заставляет врага дрожать. Вместе с нами он вёл летопись боевых будней и рассказывал о героях-северянах.



Потомственный военный, подполковник Дмитрий Чичварин пришёл в Народный фронт, чтобы передать землякам привет с передовой и забрать для архангельских штурмовиков посылки от маленьких жителей региона.



В этих коробках – новая партия помощи от детей, родителей и педагогов гимназии № 3. Всё, что в тяжёлых условиях фронта согревает и придаёт силы: мощные обезболивающие препараты, одежда, перчатки, бинты, лекарства, средства гигиены и сладости из дома. А ещё – детские письма со словами гордости и поддержки.



Дима доставит этот груз лично. Своим. На харьковское направление, где его парни, не щадя жизни, каждую минуту приближают нашу общую победу.



Народный фронт продолжает сбор для всех подразделений, где служат ребята из нашего региона.



