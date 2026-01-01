Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Штурмовики из Архангельска, освободившие Волчанск, показали жизнь “за лентой

В Народный фронт пришли уникальные кадры с передовой. Командир штурмового отряда “Ветер” снял видео о буднях парней из своего подразделения, освободившего город Волчанск в конце 2025 года.

Отважные, добрые, родные, свои. Наши земляки заслуживают особого внимания. Эти парни – истинные патриоты и настоящие герои, которые даже в полевых условиях не теряют чувства юмора и боевого задора.

“Левша” из Пинежского округа и “Карат” из Архангельска – мужики с крепкой северной закалкой. Своими руками вместе с сослуживцами они соорудили в лесу не просто блиндаж, а реальную неприступную крепость.

Есть и ловушки для дронов! Но об этом в следующей серии.

Уже в феврале Народный фронт доставит парням гуманитарку,.

16 январь 13:26 | : Политика

Главные новости


"Америка моими глазами"
Венесуэла now

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (142)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20