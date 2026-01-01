Штурмовики из Архангельска, освободившие Волчанск, показали жизнь “за лентой

В Народный фронт пришли уникальные кадры с передовой. Командир штурмового отряда “Ветер” снял видео о буднях парней из своего подразделения, освободившего город Волчанск в конце 2025 года.



Отважные, добрые, родные, свои. Наши земляки заслуживают особого внимания. Эти парни – истинные патриоты и настоящие герои, которые даже в полевых условиях не теряют чувства юмора и боевого задора.



“Левша” из Пинежского округа и “Карат” из Архангельска – мужики с крепкой северной закалкой. Своими руками вместе с сослуживцами они соорудили в лесу не просто блиндаж, а реальную неприступную крепость.



Есть и ловушки для дронов! Но об этом в следующей серии.



Уже в феврале Народный фронт доставит парням гуманитарку,.