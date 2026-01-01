Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы из Архангельска превратили пищеблок в островок уюта

Народный фронт продолжает рассказ о земляках на харьковском направлении. И сегодня – о домашней кухне прямо на передовой!

Даже вдали от дома, от родных стен наши парни из штурмового отряда “Ветер” умудрились создать уголок тепла.

Командир Дмитрий с гордостью показывает, как северяне обустроили настоящий островок уюта: прочные столы и скамейки, аккуратные полки для продуктов, даже умывальник с зеркалом! Везде – чистота и порядок, ведь это не просто быт, а забота о товарищах.

А кто же главный вдохновитель? Конечно, пушистый охранник – кошка “Морковка”. Она не только греет бойцов своим мурчанием, но и лично следит, чтобы котлетки были идеальными, а рис – рассыпчатым.

Эти кадры – не просто весточка с передовой, а напоминание о силе духа наших ребят, о том, что даже в трудных условиях можно сохранить радость жизни.

Народный фронт уже готовит посылку для “Ветра” и его отряда.



23 январь 14:04 | : Политика

Главные новости


Когда "мест нет". Границы турсезона в Архангельске можно расширить
Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (240)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20