Бойцы из Архангельска превратили пищеблок в островок уюта

Народный фронт продолжает рассказ о земляках на харьковском направлении. И сегодня – о домашней кухне прямо на передовой!



Даже вдали от дома, от родных стен наши парни из штурмового отряда “Ветер” умудрились создать уголок тепла.



Командир Дмитрий с гордостью показывает, как северяне обустроили настоящий островок уюта: прочные столы и скамейки, аккуратные полки для продуктов, даже умывальник с зеркалом! Везде – чистота и порядок, ведь это не просто быт, а забота о товарищах.



А кто же главный вдохновитель? Конечно, пушистый охранник – кошка “Морковка”. Она не только греет бойцов своим мурчанием, но и лично следит, чтобы котлетки были идеальными, а рис – рассыпчатым.



Эти кадры – не просто весточка с передовой, а напоминание о силе духа наших ребят, о том, что даже в трудных условиях можно сохранить радость жизни.



Народный фронт уже готовит посылку для “Ветра” и его отряда.





