Тепло из дома: Архангельск отправил посылки бойцам СВО

Сегодня из регионального отделения партии "Единая Россия" отправляется гуманитарный груз бойцам 7-й штурмовой роты 80-й бригады, участвующим в специальной военной операции. В каждой коробке – частичка тепла и поддержки от жителей Поморья.



Это не просто посылки с вещами, это символ нашего единения и несокрушимой веры в наших героев. Мы вместе с бойцами несем ответственность за мирное будущее России, и поддержка тех, кто защищает нашу Родину на передовой, — наш прямой долг.



В гуманитарный груз вошли (теплое белье, лекарства, продукты длительного хранения, средства гигиены, письма от школьников и подарки к Новому году). Каждый предмет выбран с особой заботой, с учетом нужд бойцов в сложных боевых условиях. В посылках также есть личные письма от жителей Поморья, полные слов поддержки и надежды на скорую победу. Мы хотим, чтобы наши солдаты знали, что мы вместе с ними и гордимся их мужеством.



Работа по сбору гуманитарной помощи — это ежедневный труд многих людей, объединившихся общим желанием оказать поддержку. Мы благодарим всех неравнодушных жителей области за их активное участие!



Один из партийцев, участвующих в организации отправки гуманитарной помощи, рассказал: «Мы считаем своим долгом поддерживать наших бойцов. Они защищают нашу Родину, и мы должны делать все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку. Это не просто слова, это конкретные дела».



Мы уверены, что тепло наших сердец, заключенное в каждой коробке, донесёт до наших героев надежду и веру в скорую победу!