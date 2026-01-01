Вверх
Парни из Архангельска делятся окопной правдой

Народный фронт продолжает серию рассказов о буднях земляков “за лентой”, где каждый день – настоящее испытание и подвиг. Командир легендарного штурмового отряда “Ветер” Дмитрий вновь приоткрыл завесу над фронтовым бытом своих сослуживцев.

“Левша” из Пинежского округа и “Карат” из Архангельска показали полевые наработки, полные смекалки и мужества. Есть у парней и самодельные ловушки для дронов, и даже секретный подземный вход. Это не просто укрытие, а целый арсенал изобретательности. Всё по-нашему, по-северному, капитально и обстоятельно.

Что используют парни для обогрева и сколько ступенек ведет в их надёжное убежище? Смотрим!

Народный фронт продолжает сбор помощи: pobeda.onf.ru/requiremen... для земляков. Посылку для “Ветра” уже формирует. Мы с вами, ребята! 

20 январь 10:00 | : Политика

