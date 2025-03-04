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Весточка из Поморья прилетела в зону СВО

Волонтёры доставили “за ленту”детские рисунки из Архангельска. В ответ боец с позывным “Мастер” прислал в региональный Народный фронт, который собирал творческие посылки, благодарность маленьким северянам – воспитанникам детских садов “Теремок” и “Лесовичок”, а также учащимся школы № 82.

Военнослужащий рассказал, что детские письма согревают в трудную минуту: военнослужащие разглядывают рисунки, читают слова поддержки и делятся с товарищами историями про своих детей.

За тёплую весточку из дома северянин поблагодарил не только авторов посланий для фронта, но и их родителей, а также педагогические коллективы образовательных учреждений.

Уже в марте Народный фронт доставит на передовую новую партию писем и открыток от детей из нашего региона. Присоединяйтесь к сбору для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen...

07 март 14:45 | : Политика

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