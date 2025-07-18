Прокурор Хлустиков выслушил жалобы жителей юга Архангельской области

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил г. Котлас и с. Яренск Ленского района с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты прав несовершеннолетних, благоустройства территории муниципалитетов, соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, обеспечения безопасности дорожного движения, недостатков в работе правоохранительных органов.

Так, жительница из г. Котласа попросила оказать содействие в обязании уполномоченных органов организовать перевозку обучающихся в общеобразовательную организацию.

Индивидуальный предприниматель из г. Котласа пожаловался на ненадлежащее состояние дорог общего пользования.

Заявительница из с. Яренск Ленского района сообщила о бездействии управляющей организации по проведению текущего ремонта помещений общего пользования в многоквартирном доме.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 22 гражданина. Обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.