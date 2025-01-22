Прокурор Хлустиков проверил житье-бытье Онежского округа

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил МО «Онежский муниципальный округ» с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов благоустройства общественной территории, нарушений законодательства в сферах безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства.

Например, жительница с. Порог сообщила о непринятии уполномоченным органом мер по организации уличного освещения.

Проживающая в г. Онеге заявительница пожаловалась на неисполнение муниципалитетом судебного решения об организации водоотведения на принадлежащем ей земельном участке.

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа встретился с трудовым коллективом АО «Онежский ЛДК», где работники предприятия смогли задать интересующие их вопросы.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 17 заявителей. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.

В рамках рабочей поездки прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа провел встречу с руководителем ООО «Онега Неруд».

Кроме того, в целях контроля завершения возведения в рамках национального проекта по пер. Ягодному в г. Онеге двух многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, Николаем Хлустиковым осуществлен выезд на место строительства. Проверены сроки и объемы выполняемых подрядчиком работ, завершение которых запланировано в I квартале текущего года. Ранее органами прокуратуры по факту нарушения сроков возведения указанных домов неоднократно принимались меры реагирования к подрядчику. Вопросы завершения работ и своевременного ввода домов в эксплуатацию находятся на контроле ведомства.