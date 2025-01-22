Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор Хлустиков проверил житье-бытье Онежского округа

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил МО «Онежский муниципальный округ» с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов благоустройства общественной территории, нарушений законодательства в сферах безопасности дорожного движения и жилищно-коммунального хозяйства.

Например, жительница с. Порог сообщила о непринятии уполномоченным органом мер по организации уличного освещения. 

Проживающая в г. Онеге заявительница пожаловалась на неисполнение муниципалитетом судебного решения об организации водоотведения на принадлежащем ей земельном участке.

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа встретился с трудовым коллективом АО «Онежский ЛДК», где работники предприятия смогли задать интересующие их вопросы.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 17 заявителей. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.

В рамках рабочей поездки прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа провел встречу с руководителем ООО «Онега Неруд». 

Кроме того, в целях контроля завершения возведения в рамках национального проекта по пер. Ягодному в г. Онеге двух многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья, Николаем Хлустиковым осуществлен выезд на место строительства. Проверены сроки и объемы выполняемых подрядчиком работ, завершение которых запланировано в I квартале текущего года. Ранее органами прокуратуры по факту нарушения сроков возведения указанных домов неоднократно принимались меры реагирования к подрядчику. Вопросы завершения работ и своевременного ввода домов в эксплуатацию находятся на контроле ведомства.

 

22 январь 17:07 | : Происшествия

Главные новости


Добрые люди обещают помощь в «изгнании бесов» на васьковской дороге
Веселей, ребята, выпало нам…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (226)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20