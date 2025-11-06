Жители Архангельской области пожаловались прокурору региона на жизнь и власти

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков 06 ноября 2025 года в режиме видео-конференц-связи провел личный прием жителей ЗАТО г. Мирный, Коношского муниципального района и Плесецкого муниципального округа.

Жалобы граждан, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты прав несовершеннолетних, благоустройства общественных территорий, соблюдения законодательства о труде, а также в сферах жилищно-коммунального хозяйства и безопасности дорожного движения.

Например, проживающая в ЗАТО г. Мирный заявительница попросила оказать содействие и обязать работодателя выплатить причитающуюся ей заработную плату.

Жительница пос. Коноша сообщила о неудовлетворительном состоянии покрытия на спортивном корте, используемом для проведения тренировочных занятий у подростков.

Двое заявителей из пос. Плесецк пожаловались на отсутствие уличного освещения на одной из территорий муниципалитета.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принят 21 гражданин. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки



