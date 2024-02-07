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Прокурор Хлустиков вник в проблемы жителей Поморья

Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков 27 февраля 2024 года провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области.

Жалобы граждан, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов соблюдения жилищных прав, защиты интересов инвалидов, недостатков в работе судебных приставов-исполнителей и правоохранительных органов.

Например, житель областного центра пожаловался на работу органов принудительного исполнения в связи необоснованным, по его мнению, обращением взыскания на денежные средства.

Зарегистрированный в г. Северодвинске заявитель сообщил о недостатках при расследовании уголовного дела по факту причинения телесных повреждений. 

Жительница г. Архангельска попросила оказать содействие в предоставлении технического средства реабилитации инвалиду.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 12 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки.

28 февраль 15:23 | : Происшествия

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