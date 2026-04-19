Иван Воронцов: Архангельск - живой организм

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал отчет главы Архангельска Дмитрия Морева о деятельности городской администрации за 2025 год:

- Единогласная поддержка депутатами представленного доклада – наглядный показатель доверия к главе города, и всей команды администрации. Это отражает работу самого Дмитрия Александровича с пониманием дела, проблем и того вектора развития Архангельска, которого мы, как представители горожан, хотели бы видеть.

Темпам развития областного центра не помешала ни сложная геополитическая ситуация, ни санкционное давление, сказавшееся на доходах лесной и других отраслях региона. Город продолжает постепенно меняться: ремонтируются дороги, строятся новые школы, рекордными темпами возводится жилье, благоустраиваются общественные территории.

В числе флагманских проектов, которые формируют современный облик столицы Поморья: реконструкция площади Профсоюзов, новый фонтан возле Дворца спорта, восстановление здания Морского вокзала и многие другие.

Но есть некоторые сферы, которым требуется дополнительное внимание. В первую очередь это дорожная отрасль: проблемные участки сохраняются как на крупных магистралях, так и внутри кварталов. Позитивным сдвигом здесь станет долгожданный запуск программы по ремонту дорог третьей категории – вопрос, который депутаты поднимали на протяжении нескольких лет.

Отдельным показателем эффективной работы градоначальника стоит назвать его глубокое погружение в городскую проблематику. Во время обсуждения отчета Дмитрий Александрович обстоятельно ответил на все многочисленные вопросы депутатов, продемонстрировав знание ситуации. Он лично контролирует ремонт многих объектов, выезжает на места, откуда поступают сигналы от жителей и депутатского корпуса

Мы надеемся, что все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения и векторы, требующие дополнительного внимания, будут учтены администрацией при формировании планов на текущий и последующие периоды.