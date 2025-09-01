Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов: "Взаимодействие между городом и областью стало системным"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал вступление Александра Цыбульского в должность губернатора Архангельской области:

«Избрание Александра Цыбульского на второй срок — это знак доверия со стороны жителей и признание результатов проделанной работы. Люди видят реальные изменения: построены десятки школ, отремонтированы сотни километров дорог, ремонтируются учреждения культуры и здравоохранения, благоустраиваются дворы и общественные пространства, решаются вопросы, которые долгие годы оставались нерешёнными. Эти изменения произошли в очень непростое для страны время. Что придает особенную значимость выбранному курсу.

Второй срок — это не просто продолжение курса, это новая ответственность. Сегодня перед областью стоят серьёзные задачи — развитие экономики, модернизация коммунальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Эти направления требуют слаженных усилий всех уровней власти.

Для достижения этих целей сформирована надежная команда, которая прекрасно знает все сильные и слабые места нашего региона. Кроме того, запущены крупные инфраструктурные проекты, которые требуют завершения во благо жителей региона.

Для депутатов Архангельской городской Думы важно, чтобы взаимодействие между городом и областью оставалось конструктивным и системным. Только совместно можно добиваться ощутимых результатов для жителей. Мы видим, что у губернатора и у его команды есть понимание, что любые крупные решения должны быть ориентированы на интересы людей.

Уверен, что при сохранении этого подхода и при открытом диалоге с обществом регион сможет выйти на новый уровень развития, а Архангельск — укрепить свои позиции как современный, динамичный центр Севера».

08 октябрь 14:08 | : Политика

Главные новости


Из собраний российских музеев
Так будет кинофестиваль?!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (110)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20