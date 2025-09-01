Иван Воронцов: "Взаимодействие между городом и областью стало системным"

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов прокомментировал вступление Александра Цыбульского в должность губернатора Архангельской области:



«Избрание Александра Цыбульского на второй срок — это знак доверия со стороны жителей и признание результатов проделанной работы. Люди видят реальные изменения: построены десятки школ, отремонтированы сотни километров дорог, ремонтируются учреждения культуры и здравоохранения, благоустраиваются дворы и общественные пространства, решаются вопросы, которые долгие годы оставались нерешёнными. Эти изменения произошли в очень непростое для страны время. Что придает особенную значимость выбранному курсу.



Второй срок — это не просто продолжение курса, это новая ответственность. Сегодня перед областью стоят серьёзные задачи — развитие экономики, модернизация коммунальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды. Эти направления требуют слаженных усилий всех уровней власти.



Для достижения этих целей сформирована надежная команда, которая прекрасно знает все сильные и слабые места нашего региона. Кроме того, запущены крупные инфраструктурные проекты, которые требуют завершения во благо жителей региона.



Для депутатов Архангельской городской Думы важно, чтобы взаимодействие между городом и областью оставалось конструктивным и системным. Только совместно можно добиваться ощутимых результатов для жителей. Мы видим, что у губернатора и у его команды есть понимание, что любые крупные решения должны быть ориентированы на интересы людей.



Уверен, что при сохранении этого подхода и при открытом диалоге с обществом регион сможет выйти на новый уровень развития, а Архангельск — укрепить свои позиции как современный, динамичный центр Севера».