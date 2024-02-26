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17 апреля депутаты АрхГорДумы заслушают отчет главы города

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 7-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 17-18 апреля 2024 года.

 17 апреля в 10:00 начнёт свою работу седьмая сессия городской Думы 28-го созыва. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

Основной вопрос повестки, находящейся на данный момент в стадии окончательного формирования - Отчёт Главы городского округа "Город Архангельск" о результатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа "Город Архангельск" за 2023 год.

 On-line трансляция сессии будет доступна в группе Архангельской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».

 

26 март 09:09 | : Политика

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