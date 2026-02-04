Дмитрий Морев отчитается перед депутатами и народом Архангельска

29 апреля в 10:00 начнёт свою работу двадцать пятая сессия Архангельской городской Думы 28-го созыва
Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 25-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 29-30 апреля 2026 года.
Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Прямая трансляция сессии будет доступна в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».
Главный хит сессии – отчет Дмитрия Морева за 2025 год.