Мы уже сообщали о вступлении Дмитрия Морева в должность главы Архангельска. А теперь подробности…

Свободных мест в большом зале АГКЦ практически не было… калейдоскоп знакомых лиц разной степени важности.

Председатель АрхГорДумы Иван Воронцов презентовал старого-нового градоначальника:

-  За последние годы команда городской администрации под руководством Дмитрия Александровича организовала большую работу. Все мы видим, как строятся и ремонтируются школы и детские сады, обустраиваются парки и скверы. Архангельск меняется: становится комфортнее и современнее. Мы надеемся, что глава города продолжит этот путь развития Архангельска.

В соответствии с Уставом Архангельска Дмитрий Морев принес присягу, обязуясь соблюдать закон и работать в интересах горожан. Затем ему был вручен символ должности – знак «Глава городского округа «Город Архангельск». Знак был изготовлен в 1998 году, и основным его элементом является герб города.

Дмитрий Морев - член партии "Единая Россия".

Губернатор Александр Цыбульский:

- Дмитрий Александрович вновь избран главой столицы Поморья, что служит подтверждения доверия ему. Нам важно, чтобы город оставался открытым для инвестиций, чтобы бизнес чувствовал здесь предсказуемость и стабильность. Наша совместная работа требует системности и новой скорости. Мы готовы работать вместе, в одной команде, при этом будем внимательно следить за эффективностью. Поздравляю с вступлением в должность, желаю выдержки и взвешенности в решениях, которые отвечают интересам горожан.

Из выступления Дмитрия Морева:

- Все эти годы я верой и правдой служил Архангельску. Сегодня, как и 5 лет назад,  хорошо понимаю и принимаю возложенную на меня ответственность и готов приложить все силы для развития города и помощи людям…

С программой Дмитрий Морева можно ознакомиться здесь.

 

10 ноябрь 14:21 | : Политика

