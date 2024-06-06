Иван Воронцов: "Строители формируют современный облик Архангельска"

- Уважаемые работники строительных организаций, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!



Вы возводите и восстанавливаете жилье, обустраиваете территории, вводите в строй производственные объекты, осваиваете новейшие технологии и внедряете современные конструкторские решения. Ваши успехи во многом определяют уровень жизни каждого архангелогородца!



Я благодарю вас за активное участие в благоустройстве и формировании современного облика столицы Поморья. Желаю вам больших успехов в профессии, верности своему делу, осуществления всех намеченных планов, реализации масштабных проектов и надежных партнеров!



Крепкого здоровья, семейного уюта, большого счастья, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов