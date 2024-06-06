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Иван Воронцов: "Строители формируют современный облик Архангельска"

- Уважаемые работники строительных организаций, ветераны отрасли!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

 Вы возводите и восстанавливаете жилье, обустраиваете территории, вводите в строй производственные объекты, осваиваете новейшие технологии и внедряете современные конструкторские решения. Ваши успехи во многом определяют уровень жизни каждого архангелогородца!

 Я благодарю вас за активное участие в благоустройстве и формировании современного облика столицы Поморья. Желаю вам больших успехов в профессии, верности своему делу, осуществления всех намеченных планов, реализации масштабных проектов и надежных партнеров!

 Крепкого здоровья, семейного уюта, большого счастья, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов

 

11 август 10:25 | : Политика

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