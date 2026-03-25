Простые истины. "Минск" поможет нашим парням на передовой

Разящий, как молния, и неуловимый, как ветер – новый мотоцикл “Минск” уже на линии огня!



Наши ребята с покровского направления прислали в Народный фронт видео с благодарностью в адрес северян за железного “бойца”, который рвёт бездорожье, доставляет грузы и обеспечивает молниеносную разведку.



Напомним, новую единицу техники парням из нашего региона купили сотрудники одного из экологических предприятий. Коллектив уже передал на фронт новые генераторы и два байка, а совсем не давно поднял из пепла ещё и УАЗ-пикап. Земляки-экологи неоднократно доказали, архангельский характер – это не только охранять природу, но и подпитывать силой тех, кому нужна помощь.



Не меньший вклад в доставку мотоцикла внесли и обычные жители региона – наши неравнодушные северяне. Простые. Искренние. Настоящие.





