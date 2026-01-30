Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы из Поморья на позициях радуются новому байку

В Народный фронт пришли кадры благодарности от военнослужащих с донецкого направления. В марте представители движения доставили землякам новый мотоцикл от одного из экологических предприятий Поморья.

Для парней этот маневренный транспорт – настоящее спасение. Осень была тяжелой: из-за плотного натиска противника разведгруппа потеряла несколько единиц техники. Но северяне не оставили своих в беде. Особое, личное “спасибо” бойцы передают Марии Савицкой за помощь в приобретении мотоцикла.

Теперь у ребят есть быстрый “железный конь”, способный проскочить там, где враг не ожидает и не пройдет ни один внедорожник. Это не просто транспорт, а спасённые жизни и выполненные боевые задачи.

Когда тыл так остро чувствует нужды фронта, наши парни становятся непобедимы. Спасибо, друзья, за вашу веру и помощь! Народный фронт продолжает сбор для бойцов из нашего региона.

 

18 март 11:51 | : Политика

Архивы

Март 2026 (207)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20