Бойцы из Поморья на позициях радуются новому байку

В Народный фронт пришли кадры благодарности от военнослужащих с донецкого направления. В марте представители движения доставили землякам новый мотоцикл от одного из экологических предприятий Поморья.



Для парней этот маневренный транспорт – настоящее спасение. Осень была тяжелой: из-за плотного натиска противника разведгруппа потеряла несколько единиц техники. Но северяне не оставили своих в беде. Особое, личное “спасибо” бойцы передают Марии Савицкой за помощь в приобретении мотоцикла.



Теперь у ребят есть быстрый “железный конь”, способный проскочить там, где враг не ожидает и не пройдет ни один внедорожник. Это не просто транспорт, а спасённые жизни и выполненные боевые задачи.



Когда тыл так остро чувствует нужды фронта, наши парни становятся непобедимы. Спасибо, друзья, за вашу веру и помощь! Народный фронт продолжает сбор для бойцов из нашего региона.