Северодвинская "Арктика" помогает фронту

В Народный фронт пришло видео от участников специальной военной операции.

Парни с херсонского направления благодарят коллектив АО СПО “Арктика” за пластиковые изделия, выполненные на 3-D принтере в помощь ребятам на передовой. Работники оборонного предприятия передали землякам пулемётные ленты, ампульницы для обезболивающих препаратов и машинки Ракова для быстрого и лёгкого снаряжения пулемётных лент.

А мотострелки Поморья, несущие службу в ДНР, выражают признательность архангельскому пенсионеру Владимиру Письменному, который купил парням новые охотничьи ружья, а также представителям Росгвардии и Народного фронта за быстрое оформление и доставку гладкостволок в зону СВО. 

12 ноябрь 14:50 | : Политика

Борьба с кровометанием, жилищный кризис и другие вести Поморья из ноября 1925 года
Кадры в кадре. Депутаты АрхГорДумы за неделю

