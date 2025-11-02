Северодвинская "Арктика" помогает фронту

В Народный фронт пришло видео от участников специальной военной операции.



Парни с херсонского направления благодарят коллектив АО СПО “Арктика” за пластиковые изделия, выполненные на 3-D принтере в помощь ребятам на передовой. Работники оборонного предприятия передали землякам пулемётные ленты, ампульницы для обезболивающих препаратов и машинки Ракова для быстрого и лёгкого снаряжения пулемётных лент.



А мотострелки Поморья, несущие службу в ДНР, выражают признательность архангельскому пенсионеру Владимиру Письменному, который купил парням новые охотничьи ружья, а также представителям Росгвардии и Народного фронта за быстрое оформление и доставку гладкостволок в зону СВО.