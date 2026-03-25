Артиллеристы ДНР благодарят северян за помощь

В Народный фронт пришло обращение с покровского направления. Артиллеристы Первой Славянской бригады прислали видео с благодарностью тем, кто помогает им в тылу – и слова эти дорогого стоят.

Бойцы передали огромное спасибо Народному фронту – за чёткую, без лишней бюрократии, доставку помощи по их заявкам.

Отдельный низкий поклон – работникам оборонки Северодвинска. Именно они изготовили знаменитые “машинки Ракова” – небольшие, но гениально простые устройства, которые в разы ускоряют и упрощают зарядку пулемётных лент. На передовой, где каждая секунда на счету, такое устройство может не только переломить ход боя, но и спасти жизнь.

И ещё одна линия благодарности – в адрес медиков и руководства одного из архангельских учреждений. Именно там приобрели лекарства, которые так необходимы для эвакуации раненых и снятия острой боли. 

23 апрель 08:12

