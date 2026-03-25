"Диктант Победы" начали писать в Архангельской области

Сегодня Поморье в восьмой раз присоединилось к международной патриотической акции.

 В этом году участие в «Диктанте Победы» приняли около 15 тысяч жителей региона — для них работали 512 площадок по всей области.

 Акция традиционно объединила людей разных возрастов и профессий — за парты сели школьники, студенты, депутаты, общественники, волонтёры и участники СВО. За 45 минут им предстояло ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны.

 Особенностью этого года стали уникальные площадки: диктант написали на космодроме «Плесецк», Юрьевском рубеже, впервые к акции присоединился Северный русский народный хор и Ломоносовский фонд, а также одной из площадок стало судно «Иван Киреев» в акватории региона.

 В рамках «Диктанта Победы» также прошла акция «Письмо герою» — участники написали слова поддержки и благодарности нашим бойцам, находящимся на передовой.

 Итоги диктанта можно будет узнать на официальном сайте диктантпобеды.рф. Высокие результаты учитываются при поступлении в вузы, а победители получат приглашение на Парад Победы на Красной площади в Москве в качестве гостей.


24 апрель 16:37 | : Политика

