В Архангельской области "Диктант Победы" вызвал настоящий ажиотаж

Международная патриотическая акция «Единой России» прошла уже в шестой раз. В этом году для написания Диктанта в Архангельской области было открыто более 400 площадок.

За прошедшие годы акция «Диктант Победы» стала более масштабной. Открываются новые площадки, с каждым годом повышается количество участников. Это наглядно видно по площадке в Штабе общественной поддержки. Людей было настолько много, что все свободные места заняли задолго до начала написания диктанта.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне пришли известные политики, общественники, и просто неравнодушные северяне. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания были посвящены 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Один из вопросов был посвящен Архангельской области.

По словам регионального координатора партпроекта «Историческая память» Сергея Ковалёва, вопросы диктанта стали значительно проще, по сравнению с прошлым годом. Такой подход позволяет популяризировать знание истории нашей страны.

- После Диктанта Победы в прошлом году многие участники выразили мнение, что было очень сложно. Даже профессиональные историки не могли ответить на ряд вопросов, не говоря уже об остальных. Приятно, что в этом году организаторы учли обратную связь, и сделали Диктант более «народным», с вопросами, доступными для каждого.

Отрадно, что количество участников растёт. Есть фраза, что без прошлого нет настоящего и будущего. А знать историю, связанную с тем, что страна состоялась как таковая.

А ведь главная цель Диктанта, чтобы люди помнили и интересовались историей нашей страны.

Нововведением этого года стала акция «Письмо Герою». На некоторых площадках написания «Диктанта Победы» были установлены специальные почтовые ящики. Любой желающий мог написать слова поддержки военнослужащим и, сложив письмо треугольником, отправить своё послание.

В Поморье такие почтовые ящики были установлены в Архангельском морском кадетском корпусе и Северодвинской библиотеке №10. Кадет из девятого класса Артём рассказал, что писал письмо с чувством благодарности и восхищением нашими защитниками.

«Солдаты на передовой выполняют стратегически важную задачу, и им сейчас нужна поддержка. В письме я написал самые добрые пожелания: чтобы берегли себя, помогали товарищам, что здесь их очень ценят и ждут. Они наши герои», - поделился своим мнением Артём.

Все письма будут доставлены

Все участники были награждены памятными дипломами. А лучшие смогут посетить Парад Победы в Москве 9-го мая.