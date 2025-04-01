"Диктант Победы" объединил поколения на "Юрьевском Рубеже"

Сегодня в Архангельской области прошел Международный исторический диктант "Диктант Победы", призванный сохранить память о Великой Отечественной войне и проверить знания об этом важнейшем периоде истории. Одной из уникальных площадок проведения акции стал "Юрьевский Рубеж" – знаковое место Плесецкого района, где члены Плесецкого местного отделения партии "Единая Россия" вместе со школьниками, представителями военно-исторического общества и другими неравнодушными жителями приняли участие в написании диктанта.

"Юрьевский Рубеж" – это не просто площадка, это место, пропитанное историей, позволяющее участникам "Диктанта Победы" глубже прочувствовать связь с прошлым и осознать масштаб подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Написание диктанта в таком знаковом месте стало символом преемственности поколений и стремления сохранить правду о войне.

Участники, представлявшие различные слои населения, от партийных активистов до школьников, продемонстрировали готовность чтить память героев и передавать знания о Великой Отечественной войне будущим поколениям. "Диктант Победы" на "Юрьевском Рубеже" стал наглядным примером того, как историческое место может стать центром патриотического воспитания и объединить людей разных возрастов вокруг общей цели.

Мы выражаем благодарность всем участникам акции за проявленный интерес к истории и активную гражданскую позицию. Ваше участие – это вклад в сохранение исторической памяти и дань уважения подвигу предков, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. "Диктант Победы" на "Юрьевском Рубеже" стал ярким свидетельством того, что память о Великой Отечественной войне жива и будет передаваться из поколения в поколение.



