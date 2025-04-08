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В Поморье в седьмой раз написали "Диктант Победы"

Инициатором и бессменным организатором акции выступает партия «Единая Россия».

Еще семь лет назад, когда акция прошла впервые, в нашем регионе открылось все три площадки для написания диктанта. А спустя семь лет, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в день проведения акции работали более 480 площадок во всем муниципалитетах области. Более того, акция уже давно стала международной и в этом году диктант писали уже в 84 странах мира.

В Архангельске главной его площадкой стал Штаб общественной поддержки «Единой России». Здесь за парты сели федеральные политики, областные и городские депутаты, рядовые партийцы и общественники. За 45 минут им предстояло ответить на 25 вопросов. И никаких шпаргалок и мобильных телефонов!

Как отметил депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия» Александр Спиридонов, «Диктант Победы» позволяет людям разного возраста погрузиться в историю своей страны, узнать много нового о событиях Великой Отечественной воны, а самое главное, в чем, на его взгляд, и состоит миссия этой масштабной международной акции, передать эти знания молодежи.

С ним согласился председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. Единоросс отметил, что все семь лет он пишет диктант и отмечает, что вопросы в нем очень сложные. Это, по его словам, стимулирует.

- Всегда после диктанта ищу развернутые ответы на вопросы теста. Особенно те, на которые затруднился ответить. Именно это мне и нравится в акции более всего. Участие в ней не только дает возможность освежить полученные в школе знания, но мотивирует узнавать больше деталей о войне, изучать биографии ее геров, ране может быть тебе неизвестных. Тех, о которых еще не написаны книги и не сняты фильмы, - отметил Иван Воронцов.

Среди тех, кто выполнял тестовое задание «Диктанта Победы» на площадке Штаба общественной поддержки – участники специальной военной операции. К слову, в этом году среди 25 вопросов теста есть посвященные истории новых регионов России, событиям и героям спецоперации. Член Архангельского областного Союза добровольцев Донбасса Артем Ржевцев впервые свой «Диктант Победы» написал в Донецке.

- Жители Донецкой и Луганской народных республик очень трепетно относятся к этой акции и активно в ней участвуют. Невероятно приятно осознавать, что несмотря на то, что молодежь, которая изучала в том числе историю по украинским образовательным программам, хорошо знает историю Великой Отечественной войны и дорожит ею, гордится подвигом своих предков, победивших фашизм в далеком 1945 году. К счастью, в этих детях не проросли семена пропаганды украинского режима. И это, конечно, заслуга старшего поколения – дедушек и бабушек, родителей, - отметил Артем Ржевцев и призвал всех россиян помнить, чем может обернуться пренебрежительное отношение к истории собственной страны и попытки ее переиначить.

Площадки для написания работали и во всех образовательных организациях Архангельска. Глава Архангельска, член президиума политического совета реготделения «Единой России» Дмитрий Морев «Диктант Победы» писал с учащимися Эколого-биологического лицея. История его семьи неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны. Его прадед Тимофей Морев всю войну прошел пехотинцем, а дед по линии мамы попал на фронт 17-летним юношей, приписав себе год, чтобы не отказали в призыве. Служил артиллеристом и встретил Победу в Кенигсберге.

- В акции я уже участвую не первый год и считаю, что она помогает и взрослым, и детям вспомнить страницы нашей великой истории, а может быть и узнать что-то новое. Задания диктанта, как правило, непростые и требуют высокого уровня знаний, - рассказал Дмитрий Морев.

Глава города также отметил, что сейчас в Архангельске идет активная подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы.

— Это и оформление города, его уборка. Готовится масса различных мероприятий. И «Диктант Победы» в этом общем процессе играет большую роль в части патриотического воспитания подрастающего поколения, - резюмировал глава Архангельска.

Отметим, что итоги диктант можно будет узнать самостоятельно на сайте диктантпобеды.рф. Высокие результаты участников акции будут засчитаны при поступлении в ВУЗы. А победители «Диктанта Победы» на региональном и федеральном уровнях получать возможность принять участие в акции на Красной площади в Москве в следующем году.


25 апрель 17:04 | : Политика

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