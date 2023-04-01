В Архангельске "Диктант Победы" написал ветеран Великой Отечественной

«Диктант» писали известные политики, общественники, и просто неравнодушные северяне, а также ветеран Великой Отечественной войны - Юрий Будиев.

Диктант Победы - самый масштабный исторический тест в мире. В Поморье было организовано свыше 400 площадок акции – рекордное количество для области, на которых Диктант написали свыше 10 тысяч человек. Задание включало более двух десятков вопросов, касающихся основных событий Великой Отечественной войны. В распоряжении участников было всего 45 минут. Пользоваться подсказками и интернетом - запрещено. Международная патриотическая акция проходит в 5-ый раз в преддверии дня Великой Победы.

Главным гостем на одной из площадок Диктанта Победы – в Архангельском областном институте открытого образования – стал человек, который не понаслышке знает, какую цену заплатил русский народ в борьбе с фашизмом. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Будиев еще мальчишкой участвовал в защите наших и союзнических судов – войну он прошел юнгой Северного флота.

«Юнгой я был всю войну, сопровождал караваны союзнических судов, вместе с товарищами обеспечивал защиту наших кораблей. Весть о разгроме врага и Великой Победе встретил здесь, в Архангельске», – поделился воспоминаниями Юрий Будиев.

Приняв участие в открытии Диктанта Победы, ветеран отметил, что это хорошая акция, в рамках которой все могут прикоснуться к истории, осознать величие подвига русского солдата.

Вместе с ветераном написал Диктант Победы и депутат Госдумы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»). Как признался парламентарий, вопросы диктанта были не из простых.

«Это стимулирует к тому, чтобы поискать на страницах истории факты: как ковалась Победа в Сталинградской и Курской битвах, как был обеспечен прорыв блокады Ленинграда. Век живи - век учись! Спасибо всем, кто также прошёл сегодня эту интересную и важную проверку своих знаний, и, конечно, организаторам», - отметил Михаил Кисляков.

Как пояснил координатор Диктанта Победы, председатель областного отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев, за последние четыре года формат акции значительно расширился.

«В Архангельской области Диктант Победы начинался в 2019 году всего лишь с трех площадок, а сейчас их счет идет на сотни. Проведена колоссальнейшая работа – во многом благодаря помощи и поддержке правительства региона, депутатского корпуса, органов муниципальной власти», – рассказал координато партийного проекта «Единой России» Сергей Ковалев. – «Нынешний диктант состоит из вопросов, затрагивающих историю войны в целом. Это и сражение за Сталинград, и Курская битва, и освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Также есть вопросы региональной тематики, посвященные событиям военных лет на территориях Северо-Запада России».

Отметим, что международная просветительская акция «Диктант Победы» реализуется при поддержке «Единой России» на 22 тысячах площадках России и 46 стран. Все участники были награждены памятными дипломами. А лучшие смогут посетить Парад Победы в Москве 9-го мая.