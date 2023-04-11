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В Архангельской области подвели итоги "Диктанта Победы"

27 апреля состоялась ежегодная международная акция «Диктант Победы». Акция прошла в пятый, юбилейный раз. С каждым годом количество площадок для участия в акции увеличивается. Пять лет назад все начиналось с 3-х площадок. Результатом работы «Единой России», российского военно-исторического общества стала организация 402 площадок.

Традиционно набольшее количество мест для написания «Диктанта» предоставляют школы, но в этом году оценить свои знания по истории Великой Отечественной можно было и во многих зональных центрах патриотического воспитания, библиотеках и домах культуры.

Впервые была представлена площадка от сферы здравоохранения – Заостровская участковая больница. 

В институте открытого образования «Диктант Победы» написал участник ВОВ, юнга Северного флота – Юрий Александрович Будиев. 

Рекордсменами по количеству открытых пространств для написания «Диктанта» стал Архангельск, Северодвинск, Мирный, Холмогорский округ, Пинежский район.

Участие в акции приняли представители военных, силовых структур. На базе военных объектов было организованы закрытые площадки. Так, написать «Диктант» можно было на Беломорской военно-морской базе, в Росгвардии, МЧС.

«Сегодня подвели итоги проведения «Диктанта Победы» в Архангельской области. Переданные с площадок документы отправлены в Центр оценки качества образования. При обработке документов и подсчете анкет оказалось 10 298 участников – внушительная цифра. По количеству открытых площадок мы оказались в лидерах по северо-западному федеральному округу, обогнав Ленинградскую область, Санкт-Петербург. 

Хотел поблагодарить всех организаторов, участников акции. Администрацию Архангельска, правительство области,  коллег на местах. Отдельно хочу выделить Плесецкий космодром, впервые принимавший участие в акции, благодаря им удалось организовать площадки в Мирном. Победители «Диктанта» будут определены уже осенью», - рассказал координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев. 

Участники, набравшие максимальное количество баллов, смогут посетить парад Победы на Красной площади в Москве. А абитуриентам начислят дополнительные баллы при поступлении в вузы страны.

09 июнь 12:02 | : Политика

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