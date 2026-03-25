В Архангельске поминали жертв геноцида советского народа

Сегодня скорбная дата (19 апреля) впервые отмечается в России на официальном уровне.

 В столице региона партийцы, общественники и горожане собрались у памятника жителям военного Архангельска, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения тем, кто в годы войны прошёл через тяжелейшие испытания и не вернулся домой.

  «Эта дата касается каждой семьи. Мы обязаны сохранять память о трагедии тех лет и передавать правду следующим поколениям — особенно сегодня, когда её пытаются исказить», — отметил советник губернатора, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

 После возложения в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла лекция о преступлениях нацистов и трагедии мирного населения в годы войны. Её провёл председатель совета регионального отделения РВИО Алексей Буглак. Участники также познакомились с фотовыставкой проекта «Без срока давности».

 Память о тех событиях, о подвиге и стойкости нашего народа должна жить — как напоминание о цене мира и ответственности перед будущими поколениями.


19 апрель 18:09

