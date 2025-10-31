Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Музей СВО открылся в САФУ

Команда Единой России посетила новый музей, открытый в стенах Северного (Арктического) федерального университета. Экспозиция посвящена истории специальной военной операции.

Выставка, собранная из личных вещей, документов, фотографий и воспоминаний участников событий, включает трофейное оружие, обломки перехваченных беспилотников, амуницию российских бойцов и другие уникальные экспонаты.

«Такие пространства — лучший наглядный урок мужества и правды. Они позволяют молодому поколению понять истинную цену подвига и смысл слова «Отечество». Наша задача — бережно сохранять эту память и передавать её дальше», — отметил советник губернатора, региональный руководитель РВИО и координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

Музей станет важной площадкой для патриотического воспитания студенческой молодёжи Поморья, сохраняя живую связь между поколениями и историческую правду нашего времени.

Благодарность за интересную экскурсию исполнительному директору региональной Ассоциации ветеранов СВО, члену ЕР Владимиру Кипаеву!


10 декабрь 15:37 | : Политика

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (155)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20