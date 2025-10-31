Музей СВО открылся в САФУ

Команда Единой России посетила новый музей, открытый в стенах Северного (Арктического) федерального университета. Экспозиция посвящена истории специальной военной операции.

Выставка, собранная из личных вещей, документов, фотографий и воспоминаний участников событий, включает трофейное оружие, обломки перехваченных беспилотников, амуницию российских бойцов и другие уникальные экспонаты.

«Такие пространства — лучший наглядный урок мужества и правды. Они позволяют молодому поколению понять истинную цену подвига и смысл слова «Отечество». Наша задача — бережно сохранять эту память и передавать её дальше», — отметил советник губернатора, региональный руководитель РВИО и координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

Музей станет важной площадкой для патриотического воспитания студенческой молодёжи Поморья, сохраняя живую связь между поколениями и историческую правду нашего времени.

Благодарность за интересную экскурсию исполнительному директору региональной Ассоциации ветеранов СВО, члену ЕР Владимиру Кипаеву!



