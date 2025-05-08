Архангельские единороссы подводят итоги "Диктанта Победы"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось совместное заседание Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и общественного совета партийного проекта «Историческая память». Ключевыми темами стали подведение итогов всероссийской акции "Диктант Победы", расширение сотрудничества с ветеранскими организациями и подготовка к предстоящим памятным датам.

В рамках заседания были подведены итоги всероссийской акции "Диктант Победы", которая в этом году объединила более 12 тысяч жителей Архангельской области. В юбилейный год Победы в регионе было организовано 490 площадок для проведения диктанта, что позволило охватить широкую аудиторию.

Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с руководителем региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» Виталием Алексеевичем Голышевым. Это соглашение станет основой для совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и оказанию поддержки участникам специальной военной операции и их семьям.

Также участники заседания обсудили подготовку к Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня- в этот день по всей Архангельской области пройдут памятные мероприятия, в том числе акция "Свеча памяти", возложение цветов к мемориалам и памятникам Героям Великой Отечественной войны.

Координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Ковалев поделился планами празднования Дня России.

"День Победы в нашем регионе прошел в соответствии с поставленными задачами. В рамках акции "Подарок ветерану" мы вручили подарки 50 ветеранам, проведены концерты и мероприятия по сохранению исторической памяти. В акции "Бессмертный полк онлайн" приняли участие свыше 15 тысяч граждан. Традиционно проводился "Парад у дома ветеранов", - резюмировал итоги Дня Победы в регионе Сергей Ковалев.

Участники заседания выразили уверенность в успешной реализации намеченных планов и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.



