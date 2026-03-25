Прокурор Поморья рассказал студентам о геноциде советского народа

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны прокурор области и автономного округа Николай Хлустиков провел встречу со студентами образовательных организаций.

Встреча организована региональным отделением Российского общества «Знание» при поддержке министерства образования области и регионального ресурсного центра по воспитанию и профилактике деструктивного поведения детей и молодежи в Архангельской области, которая прошла на площадке «Дома Знаний», а благодаря прямой трансляции к разговору подключились студенты всех муниципалитетов Поморья.

Прокурор области и автономного округа Николай Хлустиков рассказал студентам о необходимости сохранения исторической памяти о жертвах геноцида советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, об установлении факта, имеющего юридическое значение, и признанию в судебном порядке по заявлению органов прокуратуры преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелага Новая Земля, в акватории Белого, Баренцева и Карского морях в отношении более 20 тысяч советских граждан из мирного населения, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом.

Более 80 лет миновало после окончания Великой Отечественной войны, выросло не одно поколение, не знавшее ее ужасов. Все меньше становится свидетелей тех страшных событий. Судьба наших предков, отдавших самое дорогое, что есть у человека, – жизнь во имя Победы, потерявших близких и родных, испытавших неимоверные страдания, заставляет нас задуматься, сопереживать, учить нас миролюбию, глубокому пониманию ценности каждой человеческой жизни.

Геноцид не знает срока давности и имеет чудовищные последствия, отрицая право на существование целого народа.

Это мероприятие стало важным напоминанием о трагических страницах истории и о необходимости сохранять память о подвигах советского народа и жертвах нацизма.

Пока мы помним о тех страшных событиях в истории нашей страны, подвиге, который совершил наш народ ради мира и благополучия потомков, мы непобедимы!