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"Единая Россия" недовольна ремонтом памятника "Жертвам интервенции" в Архангельске

Председатель Архангельского регионального отделения российского военно-исторического общества, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Сергей Ковалёв обратил внимание на необходимость капитального ремонта памятника «Жертвам интервенции на Севере», который расположен в Архангельске. 

В 2021 году были проведены противоаварийные работы. И спустя два года постамент потрескался, а со ступенек кусками отваливается штукатурка. За короткий промежуток времени постамент памятника вернулся к плачевному состоянию.  

«Этот памятник установлен в честь наших земляков, которые стали жертвами интервентов в 1918-1920 годах. Эту святую память мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение.  

Постамент этого памятника давно нуждается в капитальном ремонте, и мы поднимали этот вопрос ещё несколько лет назад. В виду того, что он относится к объектам федерального значения, составление проекта относится к ведению Росимущества.   

Понимая, что на разработку проекта может уйти длительное время, в 2021 году были изысканы возможности для проведения противоаварийных работ. Эти меры позволили временно улучшить внешний вид памятника. Но уже сейчас мы видим, что постамент «рассыпается», и будем снова поднимать вопрос о необходимости его капитального ремонта», - отметил Сергей Ковалёв.


02 август 09:02 | : Политика

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