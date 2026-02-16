Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мэры городов Архангельской области идут на выборы

В регионе продолжается формирование команды кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах в Госдуму.

 Игорь Арсентьев — глава Северодвинска, секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России»РР. Родился в 1985 году в посёлке Пинега. Инженер по образованию, начинал карьеру в крупных энергетических предприятиях региона. В 2018 году стал областным депутатом, а в 2019 возглавил Плесецкий район. С 2022 года руководит городом корабелов, где последовательно реализуются проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству городской среды.

 «Открытая внутрипартийная конкуренция идей и взглядов — это всегда хорошо, прежде всего, для наших жителей, потому, как только они решают и выбирают тех, кто достоин представлять их интересы», — отметил Игорь Арсентьев.

 Александр Чечулин — глава Новодвинска, член Президиума Регионального политического совета «Единой России». Политический путь начинал в «Молодой Гвардии Единой России», затем работал в региональном отделении партии и системе местного самоуправления. Руководил Пинежским районом, с 2023 года возглавляет Новодвинск. Свой опыт работы он намерен привнести в Народную программу партии — уже есть ряд конкретных предложений:

 «Получение финансирования через федеральные программы, расширение их спектра для обеспечения полномочий органов местного самоуправления — это основа для решения вопросов благоустройства и других задач, с которыми сталкиваются жители муниципалитетов. Это станет основой программы, которую я буду предлагать однопартийцам».

 Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая в электронном формате. Сделать свой выбор можно на сайте pg.er.ru

13 апрель 15:16 | : Политика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (167)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20