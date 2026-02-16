Мэры городов Архангельской области идут на выборы

В регионе продолжается формирование команды кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах в Госдуму.

Игорь Арсентьев — глава Северодвинска, секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России»РР. Родился в 1985 году в посёлке Пинега. Инженер по образованию, начинал карьеру в крупных энергетических предприятиях региона. В 2018 году стал областным депутатом, а в 2019 возглавил Плесецкий район. С 2022 года руководит городом корабелов, где последовательно реализуются проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству городской среды.

«Открытая внутрипартийная конкуренция идей и взглядов — это всегда хорошо, прежде всего, для наших жителей, потому, как только они решают и выбирают тех, кто достоин представлять их интересы», — отметил Игорь Арсентьев.

Александр Чечулин — глава Новодвинска, член Президиума Регионального политического совета «Единой России». Политический путь начинал в «Молодой Гвардии Единой России», затем работал в региональном отделении партии и системе местного самоуправления. Руководил Пинежским районом, с 2023 года возглавляет Новодвинск. Свой опыт работы он намерен привнести в Народную программу партии — уже есть ряд конкретных предложений:

«Получение финансирования через федеральные программы, расширение их спектра для обеспечения полномочий органов местного самоуправления — это основа для решения вопросов благоустройства и других задач, с которыми сталкиваются жители муниципалитетов. Это станет основой программы, которую я буду предлагать однопартийцам».

Предварительное голосование пройдёт с 25 по 31 мая в электронном формате. Сделать свой выбор можно на сайте pg.er.ru