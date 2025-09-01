Игорь Арсентьев: "Равняемся на..."

Александр Цыбульский вступил в должность Губернатора Архангельской области. На инаугурации присутствовал и лава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев. Ему слово:

- Думаю, что нет в нашем регионе человека, который не знал бы имени нашего Губернатора, потому что во главе своей деятельности Александр Витальевич ставит потребности людей, живущих на Русском Севере. Также сегодня можно видеть не только возрождение традиционных поморских промыслов, но и становление новых для нашего региона отраслей промышленности. В городе корабелов и военных моряков мы всегда ощущаем поддержку в модернизации инфраструктуры Северодвинска, помощь при решении проблем его жителей.

Александр Витальевич, благодаря Вашим управленческим решениям, целеустремленности и принципиальности намечены точки роста экономики, успешно реализуются новые проекты в разных сферах, программы федерального значения. В день Вашего вступления в должность примите искренние поздравления от всего города Северодвинска. Желаем Вам доброго здоровья, бодрости и удачи во всех начинаниях на благо Архангельской области, на благо России.