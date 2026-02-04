Игорь Арсентьев: "Хочу быть полезным для жителей нашего города"

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатур для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Мотивы для себя он видит простые и понятные:

- Хочу быть полезным для жителей нашего города, региона и страны!

Как финалист конкурса Лидеры России. Политика в ближайшее время завершаю обучение в Высшей школе государственного управления. Сама идея конкурса предполагает участие в выборных процессах.

Законодательство, регулирующее полномочия и работу органов местного самоуправления, всегда требует, что называется, "обкатки на земле". Это мы регулярно обсуждаем с нашими коллегами на площадке ВАРМСУ , и практический опыт муниципальной службы любого из глав может быть востребован на уровне главного законодательного органы нашей страны.

Открытая внутрипартийная конкуренция идей и взглядов - это всегда хорошо, прежде всего, для наших жителей, потому как только они решают и выбирают тех, кто достоин представлять их интересы!