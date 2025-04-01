Игорь Арсентьев показал пример открытости власти перед народом

25 апреля 2025 года в Северодвинске состоялось важное политическое событие – глава города, секретарь Северодвинского местного отделения партии "Единая Россия" Игорь Арсентьев провел публичный отчет о своей работе перед жителями города корабелов. Мероприятие, прошедшее в Центре культуры и общественных мероприятий, собрало северодвинцев, желающих узнать о результатах работы администрации за 2024 год и задать интересующие вопросы.



Активисты Северодвинского местного отделения партии "Единая Россия" поддержали инициативу Игоря Арсентьева о проведении открытого отчета, подчеркнув важность подобного формата общения с населением для повышения уровня доверия к власти и налаживания эффективного диалога между администрацией и горожанами. Такой подход способствует повышению прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления.



В своем выступлении Игорь Арсентьев подробно остановился на ключевых достижениях города за прошедший год. Особое внимание было уделено реализации национальных проектов, строительству социальных объектов и благоустройству городской среды. Глава города подчеркнул, что все успехи стали возможны благодаря совместной работе администрации, депутатского корпуса, предприятий и самих жителей Северодвинска.



После доклада Игорь Арсентьев ответил на многочисленные вопросы из зала, которые касались вопросов ЖКХ, транспортного обслуживания, развития образования и здравоохранения. Глава города дал исчерпывающие ответы и пообещал взять на контроль решение наиболее актуальных проблем.



Проведение публичного отчета главы Северодвинска стало важным событием в общественной жизни города, продемонстрировав готовность власти к открытому диалогу с населением и стремление к совместному решению актуальных проблем.