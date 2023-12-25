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"Единая Россия" взяла северодвинскую социалку на особый партийный контроль

Как мы уже сообщали, в прошедшую субботу город корабелов с рабочим визитом посетил губернатор области, секретарь регионального отделения Партии Александр Цыбульский. 

Глава города, секретарь Северодвинского местного отделения Единой России Игорь Арсентьев показал Александру Цыбульскому, как реализуются в городе национальные проекты «Здравоохранение» и «Образование», а также президентская программа «Модернизация школьных систем образования» и программа Росмолодёжи – «Регион для молодых».

Вместе они посетили городскую больницу № 2, где на безе центра амбулаторной онкологической помощи установлен высокотехнологичный и первый аппарат МРТ, позволяющий северодвинцам проходить обследования, не выезжая для этого в областной центр. Также руководители города и региона посетили лицей №17 и школу № 20. В лицее откроют кванториум – современный школьный технопарк, а школу капитально отремонтируют уже в этом году. На улице Победы, 14 будут отремонтированы помещения для Молодёжного центра. И, наконец, ледовая арена «Север» сможет принять посетителей раньше срока – назвали сентябрь 2024-го, по контракту окончание работ должно завершиться в декабре.

Региональному отделению Игорь Арсентьев прокомментировал, как партийцы города корабелов следят за исполнением реализации нацпроектов и народной программы Единой России. 

- Отмечу, что все объекты социальной сферы на особом контроле у наших партийцев. В приёмную Единой России Северодвинска поступает большое количество обращений от жителей, обеспокоенных техническим оснащением учреждений здравоохранения. Мы всё это учитываем и уделяем пристальное внимание решению вопросов, озвученных в этих обращениях. Подведомственные государственные медучреждения, модернизация первичного звена здравоохранения и реализация единой арктической субсидии, на которую сегодня претендует Северодвинск, находится на особом партийном контроле. Оборудование, которое поставляется в больницы и другие лечебные учреждения, позволяет качественно улучшить диагностику, которая крайне важна для обнаружения на ранних стадиях серьёзных заболеваний. Ремонты медучреждений направлены на улучшение и комфортное пребывание пациентов в стенах больниц.

Президентская программа капитального ремонта школ находится также на постоянном партийном контроле. Она в этом году у нас в городе стартует впервые. За ходом ремонтных работ будут пристально наблюдать депутатский корпус Северодвинска и партийцы местного отделения Единой России. И, самое главное, решения, которые будут реализованы в этих учебных заведениях, были заранее согласованы с родительским сообществом и учащимися.  

В рамках Года молодёжи, объявленного нашим губернатором, секретарём регионального отделения Партии, мы также проконтролируем как будут ремонтироваться пространства под Молодёжный центр на Победы, 14. 

Ледовая арена «Север» и введение её в эксплуатацию взята на контроль фракциями «Единой России» в городском Совете Северодвинска и в областном Собрании депутатов, - рассказал секретарь Северодвинского местного отделения Арсентьев.

 

11 февраль 13:52 | : Политика

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