Совет Федерации узнал о механизме КРТ в Архангельске

Узнал непосредственно от градоначальника столицы Поморья Дмитрия Морева. Ему слово:

- Парламентские слушания провел первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Участие в них принял сенатор от Архангельской области и заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Иван Новиков.

Практика реализации программы комплексного развития территорий в Архангельске отмечена на федеральном уровне. Для нас этот инструмент важен вдвойне: кроме реновации кварталов он позволяет решать острую проблему аварийного жилья. Застройщики за свой счет расселяют жителей ветхих домов, чтобы затем возвести современное жилье, соцобъекты и прогулочные пространства.

На сегодняшний день в Архангельске заключено уже 20 договоров КРТ. По их условиям расселению подлежат 229 ветхих и аварийных домов. Это существенный вклад: для сравнения по предыдущей федеральной программе удалось переселить 352 таких дома. Вместо 94 тыс. кв. метров аварийного фонда будет построено 642 тыс. кв. метров современного жилья. Наш план на 2026 год – заключить договоры КРТ еще по 10 участкам.

В ходе парламентских слушаний была возможность внести предложения по совершенствованию законодательства о КРТ.

В интересах архангелогородцев я озвучил следующее предложение: дать возможность всем регионам определять место расположения территорий для переселения жителей аварийных домов, попавших в КРТ.

Сейчас таким правом обладают только города федерального значения. В остальных застройщики вправе приобретать квартиры для переселения в границах населенного пункта, и люди вынуждены менять привычный округ проживания, переводить детей в другие школы.

Мы заинтересованы в том, чтобы интересы горожан в этой части учитывались и были закреплены нормативно!



