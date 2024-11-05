Иван Воронцов оценил внимание президента к расселению аварийного жилья

Приятным сюрпризом для жителей Архангельской области стало внимание, уделенное президентом Владимиром Путиным на встрече с губернатором региона Александром Цыбульским расселению из аварийного жилья и строительству нового.

То, что этот процесс получит дополнительный импульс, оценил председатель АрхГорДумы Иван Воронцов:

- Владимир Владимирович в разговоре отметил, что при высоких темпах жилищного строительства в регионе проблема аварийного жилья остается острой. Поэтому губернатор обратился к Президенту с предложением сохранить имеющиеся возможности для реализации программ переселения ускоренными темпами.



Вопрос крайне сложный и крайне болезненный. К сожалению, с каждым годом количество ветхих домов лишь продолжает увеличиваться. И это продолжится до тех пор, пока полностью не переселят людей из деревянного жилфонда. До тех пор сохранение темпов жилищного строительства остается одной из приоритетных задач.



Архангельск полностью поддерживает это важнейшее направление работы и готов продолжать ее решать. Люди должны жить в комфортном жилье!