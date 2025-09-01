Вверх
Игорь Арсентьев назвал адреса идущих под снос домов

Глава Северодвинска поделился планами по сносу ветхих зданий:

- Аварийки под снос: город готов убрать ряд ветхих домов. До середины ноября подрядчик должен разобрать два аварийных многоквартирных дома по адресам Советская, 28/7 и Ломоносова, 22А. Ранее уже были снесены 10 домов с начала этого года.

 Снос аварийных домов - один из этапов программы по переселению граждан из аварийного жилья. После выполнения контракта в Северодвинске останется 30 аварийных домов, которые подлежат сносу в рамках программы переселения из аварийного жилья, рассчитанной на 2019–2025 годы и реализуемой по президентскому нацпроекту «Жильё и городская среда».

 Но темп снижать не будем, уже объявлен аукцион на снос 7 домов. После определения исполнителя работы необходимо будет выполнить до конца января по следующим адресам:

 Лесная, 11В
 Индустриальная, 35
 Торцева, 9А и 19
 Беломорский, 40
 Советская, 21 и 37/9


17 октябрь 09:27 | : Экономика

