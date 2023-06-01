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В Архангельске прошли аукционы по новой программе комплексного развития территорий

Планы городской администрации и их исполнение обнародовал глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Напомню суть программы: застройщик получает земельный участок для строительства коммерческого жилья, а взамен расселяет жителей деревянных домов и создает благоустроенный квартал. По ряду территорий предусмотрены дополнительные социальные обязательства.

 Так, в границах улиц Гагарина, Розинга, Дзержинского под переселение пойдет 8 «деревяшек». Здесь предусмотрено и размещение детского сада на 125 мест.

 Еще 15 деревянных домов предстоит расселить застройщику, который займется комплексным развитием территории в границах улиц Суфтина, Розы Люксембург, Котласской и Выучейского. Здесь также будет освобождена территория для возведения детского сада на 125 мест.

 В районе ул. Серафимовича, пр. Обводный канал, ул. Выучейского, пр. Советских космонавтов новый квартал появится на месте 9 малоэтажных домов, подлежащих сносу.

 Две несмежных территории в районе ул. Розы Люксембург также будут комплексно развиваться. Именно здесь находятся дома пресловутого переулка Водников. Соседний земельный участок мы зарезервировали под строительство школы на 1000 мест – на нем коммерческого жилья не будет. Условиями контракта предусмотрено расселение более 20 ветхих домов, расположенных в кварталах будущей застройки.

 По итогам открытых аукционов победителями стали местные компании-застройщики. В течение полугода они должны определиться с этапами расселения и строительства жилых домов. На полную реализацию проектов дается 10 лет. В итоге это даст городу более 200 тысяч квадратных метров современного жилья.

 Важный момент: при проектировании на каждой территории будут предусмотрены большие детские и спортивные площадки, озеленение, на некоторых – подземные паркинги. Для города это возможность реновации больших кварталов вместо точечной застройки. Именно поэтому работу по заключению договоров на комплексное развитие территорий мы продолжим, и уже объявлены следующие аукционы.


25 июль 11:53 | : Политика / Экономика

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