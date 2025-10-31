КРТ шагает по Архангельску







Многие договоры предусматривают создание за средства застройщиков соцобъектов. Чаще это сквер или детский сад. Программа КРТ служит и другой важной цели – переселению из ветхого жилья. В каждом договоре есть деревянные дома, которые застройщики расселяют за свой счет.



Год мы завершим ещё одним аукционом. Речь о территории в границах ул. Выучейского - Обводный канал - ул. Воскресенская, где предполагается возведение жилья и благоустройство с освещением, беседками и скамейками.



Уже в первом квартале 2026 года мы запланировали аукционы по четырем территориям комплексного развития. И готовим документы еще для 10-ти договоров КРТ в Октябрьском и Соломбальском округах.



Архангельск в отличие от других северных городов активно строится. А это рост экономики, рабочие места, изменение облика и комфорт для проживания многих семей.

В Архангельске заключено уже 20 договоров комплексного развития территорий. Это сильный итог большой работы администрации города в диалоге с застройщиками. Рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:- Участки под КРТ сегодня – это то, что в народе называют «заповедники коммуналок». Здесь не было скверов и красивых площадок – только ветхие деревяшки, сараи, мостки. На их месте создаются кварталы современного жилья общей площадью более 640 тыс. кв. м. Так мы шаг за шагом идем к реновации территорий.