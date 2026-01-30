Иван Воронцов: "Работа по развитию Архангельска будет продолжена"

Итоги 24-й сессии АрхГорДумы прокомментировал ее председатель Иван Воронцов:

- На очередной сессии городской Думы был принят ряд ключевых решений, касающихся распределения бюджетных средств. В общей сложности более 120 миллионов рублей направлено на решение актуальных задач городского хозяйства: от дорожной инфраструктуры до модернизации систем водоснабжения.

Одним из приоритетных направлений стало выделение средств на проведение ямочного ремонта и обновление дорожной разметки. Также заложены финансы на строительство новых линий наружного освещения.

Отдельное внимание депутатский корпус уделил техническому оснащению МКУ «Чистый город», где сегодня трудится более 200 сотрудников. Предприятию выделено 14 миллионов рублей на закупку двух тракторов и двух грузопассажирских автомобилей. Это позволит качественнее обслуживать отдаленные территории города.

Кроме того, подтверждено софинансирование с областным бюджетом для строительства фонтана на площади Профсоюзов, который должен стать новым современным центром притяжения для горожан.

В рамках сессии также был заслушан отчет «РВК-Архангельск». Мы видим реальные результаты инвестиционной программы, запущенной в 2018 году: это чистая вода в домах архангелогородцев и сокращение числа аварий на коммунальной инфраструктуре.

Эффективность кольцевого водовода подтвердилась на практике: авария на улице Вологодской в конце прошлого года не привела к масштабному отключению центральной части города. Без этой инфраструктуры десятки тысяч архангелогородцев могли остаться без воды на несколько суток. Также продолжается плановая модернизация очистных сооружений, что критически важно для экологической безопасности города.

Все вопросы, рассмотренные на сессии, имеют прикладной характер. Наша цель – чтобы жители города ощущали перемены в своей повседневной жизни: от чистой воды в кране до освещенных улиц и новых общественных пространств. Работа по сохранению заданного темпа развития Архангельска будет продолжена».

18 март 18:41 | : Политика

Капут, кирдык, песец. Почти утопия
Советская власть в Поморье: явление первое

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20