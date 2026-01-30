Дмитрий Морев прокомментировал итоги сессии АрхГорДумы

На сессии Гордумы депутаты поддержали выделение дополнительных средств по важным направлениям: МКУ «Чистый город» закупит новую технику для уборки города, допфинансирование ямочного ремонта и разметки составит 40 млн руб., а еще 14 млн руб. направлено на строительство новых линий уличного освещения по ул. Пограничной, Сурповской, Аллейной и ул. Смольный буян.

Изменения в бюджет также позволят реализовать проект, который ждут многие архангелогородцы: в Архангельске вновь появится городской фонтан. Его установят на территории у Дворца спорта.

Современный проект благоустройства реализуется по инициативе губернатора Поморья Александра Цыбульского и при поддержке областного правительства. Сегодня на сессии были выделены средства городского софинансирования – 22 млн рублей. Вторая половина средств на благоустройство предоставляется из областного бюджета, а устройство самого фонтанного комплекса – за счет средств спонсора.

По итогам сессии журналисты поинтересовались у главы города, каким будет новый городской фонтан.

- Концепция фонтана «Морской север» отражает значимую роль Архангельска в морской истории России. Именно поэтому здесь будут установлены чаши с фигурами кораблей, карта Северного морского пути и морской словарь. Проектом предусмотрено устройство более 150 форсунок со струйными насадками. Высота подъема воды будет от полуметра до двух с половиной метров. Устройство фонтана синхронизировано с реконструкций площади Профсоюзов, и благодаря участию губернатора Александра Цыбульского в центре города будет создана интересная территория отдыха с долгожданным фонтаном, - пояснил Дмитрий Морев.



