Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев прокомментировал итоги сессии АрхГорДумы

На сессии Гордумы депутаты поддержали выделение дополнительных средств по важным направлениям: МКУ «Чистый город» закупит новую технику для уборки города, допфинансирование ямочного ремонта и разметки составит 40 млн руб., а еще 14 млн руб. направлено на строительство новых линий уличного освещения по ул. Пограничной, Сурповской, Аллейной и ул. Смольный буян.

 Изменения в бюджет также позволят реализовать проект, который ждут многие архангелогородцы: в Архангельске вновь появится городской фонтан. Его установят на территории у Дворца спорта.

 Современный проект благоустройства реализуется по инициативе губернатора Поморья Александра Цыбульского и при поддержке областного правительства. Сегодня на сессии были выделены средства городского софинансирования – 22 млн рублей. Вторая половина средств на благоустройство предоставляется из областного бюджета, а устройство самого фонтанного комплекса – за счет средств спонсора.

 По итогам сессии журналисты поинтересовались у главы города, каким будет новый городской фонтан.

 Концепция фонтана «Морской север» отражает значимую роль Архангельска в морской истории России. Именно поэтому здесь будут установлены чаши с фигурами кораблей, карта Северного морского пути и морской словарь. Проектом предусмотрено устройство более 150 форсунок со струйными насадками. Высота подъема воды будет от полуметра до двух с половиной метров. Устройство фонтана синхронизировано с реконструкций площади Профсоюзов, и благодаря участию губернатора Александра Цыбульского в центре города будет создана интересная территория отдыха с долгожданным фонтаном, - пояснил Дмитрий Морев.


18 март 14:14 | : Политика / Экономика

Архивы

Март 2026 (207)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20