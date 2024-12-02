Иван Воронцов: "Бюджет принят, но обеспокоенность остается"

Одним из ключевых вопросов сегодняшней сессии стало принятие бюджета Архангельска на 2025 год во втором чтении.

Депутаты городской Думы внесли более 50 поправок на общую сумму 29 миллионов рублей. Благодаря этому выделены дополнительные средства на благоустройство детских площадок, ремонт тротуаров, дорог, обновление школ, детских садов и учреждений культуры.

Комментарий председателя АрхГорДумы Ивана Воронцова:

- Эти поправки — яркий пример того, как работа депутатов на местах и постоянный диалог с избирателями помогают решать насущные проблемы. Каждое решение направлено на улучшение качества жизни горожан, делая Архангельск комфортнее и современнее.

Вместе с тем, депутаты выразили обеспокоенность по поводу недостаточного финансирования отдельных направлений деятельности. В частности - сфера городского хозяйства, поддержка проектов ТОС и прочее. Поэтому, мы будем выходить с соответствующими предложениями изменения бюджета уже на весенней сессии в следующем году.